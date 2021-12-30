外傭檢疫改赴麗豪航天城酒店 房價飆近7成 僱傭公會指仍有市

竹篙灣檢疫中心第1期及第2期將於明年1月3日起，停止接受來港工作的外籍家庭傭工預約，而改以大嶼山麗豪航天城酒店作為新增外傭指定檢疫設施。有僱傭公會指，房間價格每晚較竹篙灣貴300港元，若隔離21天計算，即由原本9,450港元，大增至15,750港元，升幅高達67%，但暫時未聽聞僱主卻步。

現時2間外傭檢疫酒店，青衣華逸酒店及香港沙田萬怡酒店，共提供1,000個房間，而明年起新增的麗豪航天城酒店，則提供額外1,138個房間，3間一共提供2,138個房間。

香港僱傭公會主席陳東風今(30日)指，據他了解，政府將於近日內宣布新增第4間外傭檢疫酒店，相信對紓緩房間供應緊張有一定幫助。陳指，麗豪航天城酒店房價每晚750港元，較竹篙灣貴300港元。

他又指以往有集團擁有較多人手，且有訂房軟件輔助，壟斷了預約竹篙灣檢疫中心的房間，其他人難以預約；而竹篙灣暫停預約，相信其他僱傭公司或僱主會較以往更易成功預約外傭檢疫酒店房間。