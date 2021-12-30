中港通關得個吉　林鄭官腔稱盡快爭取　預告新一年續谷針

行政長官林鄭月娥今早(30日)會見傳媒回顧2021年的工作及展望，指今年首要工作是全力應對新冠肺炎疫情，指香港感染個案是全球最低地區之一，雖然有死亡個案，但多為長者和長期病患人士，稱今年病毒檢測的數字較去年多3倍，共進行了2,350萬次，而疫苗接種率為69.1%，不過她認為數字並不理想，明年會繼續推動接種疫苗，及爭取早日通關。

除了抗疫，林鄭稱港府今年亦切實執行《港區國安法》，修訂與維護國家安全有關的條例，以及進行公職人員及議員宣誓。她又形容2021年是致力維護香港法治的一年，繼續委任新的海外非常任終審法院法官，面對外國政客對香港司法制度的批評。

在經濟方面，她指2021年本地經濟元氣上升，全年GDP預計增長6.4%，失業率由年初的7.2%大跌至9月至11月的4.1%，同期就業不足率亦由4.0%下降至1.8%，估計人力資源的需求將會是2022年的一大挑戰。

她又提到，行政和立法關係今年大大改善，指第六屆立法會在延長1年的任期內盡責，不再出現拉布和點人數的情況，立法會通過由政府提交的46條條例草案，比以往平均每年20條倍增。她稱自己亦同意由議員提出的兩條條例草案，以示對立法會的尊重。她又指將於下月12日立法會首次會議上透露改組政策局方案，並於3月底前制定方案。