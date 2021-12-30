賣地計劃引入最低單位面積　樓價勢高企　明年居屋綠置居約1.3萬

香港土地荒非一日之寒，加上劏房居住空間狹窄、環境複雜，令房屋土地問題急需解決。行政長官林鄭月娥今(30日)會見傳媒回顧今年工作及展望，又「重申」解決房屋問題是重中之重的政策，發展局將於明年第一季向立法會提交檢視有關土地發展的法例以精簡程序的具體建議，涵蓋《城市規劃條例》和《收回土地條例》等，並將於2021/2022第4季政府賣地計劃中引入最低單位面積的規定。

她指出，政府將於明年出售共8,900個居屋單位和4,700個綠置居單位，其中「居屋2022」的8,900個單位中涉7個屋苑，約半數為於市區，臨時折扣率達49%，相等於51折，單位售價最低為124萬港元；而綠置居的臨時折扣率則為59%，即41折，單位售價最低為79萬港元，相信市民可以負擔。

林鄭表示，為貫徹「房屋不是普通商品」和「屋是用來住，不是用來賣」的理念，政府將於明年起收緊轉讓限制，包括於第二市場以不高於原價出售的期限，將由2年延至5年，而於繳付補價後在公開市場按雙方議價轉售的期限，亦會由10年延至15年，政府亦會建議把正出售的綠置居未售出單位開放給持有效公屋申請超過1年的申請人購買，以免浪費公屋資源。