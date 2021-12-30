港府將於下月12日立法會首次大會　公布架構重組方案

港府今日(30日)表示，將會在下月12日立法會首次大會上，公布重組政策局細節；又指民政事務局日後或騰出精力檢視地方行政與管理，以更貼近市民要求。至於區議會方面，重申現屆政府無能力舉行補選，由下屆政府決定。

政府在10月發表的《施政報告》中提出重組政府架構，包括設立文化體育及旅遊局、分拆輸及房屋局以及重組民政事務局為青年及地區事務局，加強以地區為本的方法解決市民日常關心的地區問題，及為促進及支持青年發展提供一站式平台等，但當時並無明確時間表，僅指現屆政府會一併整全考慮，並交給下屆政府考慮。

當局今日表示，將於下月12日立法會首次會議上公布改組政策局方案，並於3月底前制定方案。又提到重組民政事務局，其中一個作用就是騰出該局的精力，用作檢視甚麼地方行政、地方管理會更貼近市民要求，相信民政局會開始思考。

另外，被問到現時區議會席位大量空缺，需否盡快補選。林鄭回應承認有大量區議員辭職，令18個區議會殘缺不全，代表性大打折扣，故讓區議會繼續處理地區小型工程和撥款並不理想，應由相關政府部門暫代處理。她又表示，本屆政府已無力再舉行一場區議會選舉，要由下一屆政府再作安排。

至於《基本法》第23條本地立法工作，當局現時目標在本屆政府任期內，即明年6月30日之前能展開討論和諮詢工作，但承認在本屆政府任期完結前，難以趕及在立法會通過。

候任議員陳曼琪認為，政府架構重組大原則是必須將民意精準帶入政府，希望架構更統合不會造成官僚，需要追回發展時間。至於23條本地立法，下屆政府推動是負責任的做法，討論內容應要因應香港目前情況，如何在法律上，以本地立法形式維護國家安全。