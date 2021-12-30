冒認銀行致電誘低息貸款　5個月內38人受騙　苦主損失高達700萬

以低息貸款作招來的騙案不絕。今年7月至今，有政黨約5個月內共收到38名市民求助，聲稱遭受詐騙，涉及損失由最低7,000港元至700萬港元不等，總損失金額已超過1,200萬港元。政黨促請警方加強打擊低息貸款詐騙集團，盡速凍結騙徒有關戶口，減少和避免市民的損失。

受害人X先生(化名)表示，騙徒於今年2月與他聯絡，說得出他的姓氏及過往曾經在WeLend銀行貸款，並游說他經特定應用程式申請。在X先生後，騙徒再以「需存放更多錢在戶口處理申請」、「信貸評級不足」，和「存款至20萬港元，便可槓桿至200萬港元的低息貸款」等原因，要求他多次轉帳，至最後騙徒訛稱其戶口已被凍結，他始驚覺受騙，涉逾47萬港元。X先生指出，受騙後自己感到「無助，無路行」，影響到家人及自己的工作。由於自己現時仍收到騷擾電話，因此X現時仍擔心自己的資料被「無限地使用」。

S小姐(化名)亦因類似手法被騙逾60萬港元，其丈夫表示她「到依家都平復唔到(心情)，仲要食安眠藥瞓覺」。S小姐的丈夫又指，警方雖曾就相關騙案於10月進行執法並拘捕32人，但卻未能阻止其妻繼續收到騷擾電話，希望警方加強執法。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文指，有求助人接到冒認銀行或金融公司職員的來電(Cold Call)，聲稱提供低息貨款，藉詞游說事主參加，及後再有報稱為金融公司職員致電接手借貸計劃，繼而涉誘騙求助人在金融公司開戶，詐騙求助人參加聲稱有回報的項目。袁又提到，涉案的騙案中，有20宗聲稱自己為金沙金融(UEE)、15宗為永利金融(RELY GROUP)、2宗為威亨金融，以及1宗為Brider the Difference(BCR)的職員。

袁提醒市民，對有關貸款的來電要提高警覺，因騙徒會用不同招數，如來電時可說出當事人的姓氏，或自稱舊銀行職員，現轉職金融公司員工，可負責處理其借貸，從而令當事人減低防備心。他又認為，政府應盡快規管人對人促銷電話，打擊職員有可能違規泄露客戶有關借貨的資料。