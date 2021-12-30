斥童樂居虐兒案令人髮指　議員促政府就「沒有保護罪」立法

香港保護兒童會轄下童樂居近日被揭發虐兒事件，震驚社會。多名現任及候任議會今早(30日)到政府總部外請願，要求社署嚴查及跟進事件，並促請政府全面檢視保護兒童制度，盡快完成「沒有保護罪」的立法工作，確保兒童免受傷害或虐待。

到場請願的議員葛珮帆指出，社署數字顯示今年1至9月，虐兒新個案有1023宗，較去年同期增加57%，形容是次事件更是令人髮指，狠批涉事職員「滅絕人性」，應該嚴懲，指「虐兒個案一單都嫌多」，政府絕對責無旁貸，促請政府全面檢視保護兒童制度，並盡快訂立「沒有保護罪」，又呼籲市民大眾挺身舉報身邊懷疑虐兒個案。

數名候任議員又提出檢視保護兒童制度的建議，不單止促當局全面徹查事件，盡快將涉案幼兒工作人員繩之於法，亦要求檢視社署監管託兒機構制度，包括日常工作流程及人手比例等，緩解機構人手不足壓力，並加強監督照顧幼兒機構，包括增加更多突擊巡查、檢視幼兒工作人員操守，並加強相關員工職業培訓，確保機構的服務質素。

另外，請願人士又建議政府考慮制定幼兒工作員黑名單，如有虐兒前科的幼兒工作員可考慮從註冊名單上除名，配合引入機構除牌或懲處機制，以及盡快完成「沒有保護罪」的立法工作。勞工及福利局副局長何啟明代表當局接收請願信，相關候任議員亦約見當局了解情況及反映意見。