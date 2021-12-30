涉欠6000萬港元買亞視股款　鄧俊杰被入稟追討

亞洲電視前聯席主席鄧俊杰，昨日（29日）被訊匯金融集團的聯合創始人謝兆凱入稟高等法院，追討逾6000萬港元。謝兆凱指他跟鄧俊杰於去年5月達成協議，鄧承諾以8460萬港元向他購入逾2.3億股亞視股份，並向他發出11張支票付款。不過謝其後發現其中4張支票未能兌現，涉款逾6000萬港元，因此入稟請求法庭頒令鄧還款並作出賠償。

本案原告謝兆凱，被告鄧俊杰。原告在入稟狀指，與訟雙方於去年5月25日簽訂協議書，被告會以8460萬多港元，向原告購入2.32億股亞洲電視控股有限公司的股份，且向謝發出11張支票，首張支票 金額4960萬多港元，可於去年7月31日兌現，餘下3500萬港元則分10張支票分期支付 ，每期涉款350萬港元，於今年5月31日付清。

原告其後將該11張支票存進銀行兌現，但有4張支票彈票未能兌現，當中包括涉及4960萬港元的首張支票，及3張350萬港元支票。及後原告更發現，被告的支票戶口已經取消，被彈票的4張支票共涉款約6010萬多港元，因此原告最終入稟高院要求追回款項。

據資料顯示，亞洲電視控股於今年9月15日曾發公告指，鄧俊杰已辭任亞視的聯席主席及非執行董事，原因是「投放更多時間於其他業務」，惟他仍為集團部分附屬公司之董事。

案件編號：HCA 1944/2021