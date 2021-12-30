在囚積犯認誘人上酒店房搶劫　判加監3年半

無業男子在網上以「搵快錢」或「低息貸款」引人會面，期間促使對方交出銀行卡及密碼，或帶對方到酒店房間後，由南亞裔同黨進房搶劫。一星期內有2名事主上釣，被奪去逾7萬港元。他今天（30日）於高院原訟庭承認搶劫等5項控罪，被法官李運騰判監5年。不過他在犯本案後又再干犯同類案件，早前已在區域法院被判監4年半。法官對此感詑異，認為控辯雙方當時沒有盡責向法庭申請將2案合併，最終下令本案的3年6個月刑期，與區院案刑期分期執行。

29歲被告莊景明今承認1項盜竊、1項搶劫、1項企圖搶劫及2項企圖以欺騙手段取得財產罪。案情指，其中一名吳姓事主於2019年1月5日在網上看到廣告稱可「搵快錢」，遂與一名自稱「阿虎」的人聯絡，並按要求提供自己的身份證副本等。阿虎之後約吳2日後在長沙灣港鐵站見面。當日被告出現，並要求吳提供銀行提款卡和密碼，得手後着吳等消息。2小時後吳發現，其4萬港元銀行存款被轉帳至他人戶口，故致電被告查問。被告解釋稱要測試其戶口的轉帳功能。其後被告與吳在同日晚上再見面，被告帶吳到旺角一間酒店房間，及後3名南亞男子進房，被告稱指未能把款項轉回吳的戶口，款項亦遭凍結，反要求吳交出10萬港元保證金。吳拒絕並稱要報警，被告與3名南亞漢見狀立刻離開，吳其後報警。

另一名陳姓事主則於同月13日在網上看到低息貸款廣告，並與一名自稱「Tiger」的人聯絡。陳透露生意拍檔退股，須借錢還給對方。Tiger就稱有意接手與陳合作做生意，並約陳翌日見面。翌日被告當日在旺角與陳見面，聲稱是Tiger的朋友，並帶吳到旺角一間酒店的房間。其後有3名南亞男子入房，他們不讓陳離開，被告更威嚇陳交出提款卡、信用卡和身份證。陳一度拒絕講出提款卡密碼，但被其中1名南亞漢掌摑後就範。其後被告離開房間，陳稍後收到Tiger來電稱未能提款，並迫陳把3.8萬港元轉帳至另一戶口，陳照辦後南亞漢才離開，陳及後報警。警方調查發現，被告於同晚曾使用陳的信用卡，分別到兩間電器舖購買共7部iPhone均不成功。被告隨後被捕，但同案其他涉案人士則仍在逃。

據庭上披露，被告於2005年首次犯法，現有10次定罪紀錄，涉及14項控罪，當中包括盜竊和襲擊致造成身體傷害等罪。他在干犯本案後獲准保釋，但又涉店舖盜竊、管有他人身份證及搶劫價值25萬港元的勞力士手錶，於去年12月在區院承認搶劫罪，被判監4年半。法官今判刑時指，被告透過人多勢眾向事主施壓，考慮到被告有同類案底，決定就5項控罪判他監禁5年。不過法官表示，本案性質和被告的區院案性質相近，認為控辯雙方應申請將2案合併，讓法庭可考慮2案的整體刑期，節省法庭時間。法官對控辯雙方沒盡此責表示詫異。

案件編號: HCCC 158/2021