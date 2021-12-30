比利時領事接該國機組人員提早放疫監返國　食衞局承認有特權

本港近日輸入個案增多，多名機組人員被列為密切接觸者，須到竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫。不過，東網收到消息，比利時駐港領事館上周到竹篙灣接走一名尚未完成檢疫的機組人員並送回本國。領事館表示不評論個別個案，但強調有一直遵守食物及衞生局的防疫要求及規例。專家則認為，只要涉事機組人員離開前進行檢測，確保無感染，並將他與普通乘客分開處理，做法就可接受，也有助紓緩檢疫設施的負擔。

就上述情況，食物及衞生局表示，被列為密切接觸者的外籍機組人員如欲離開本港，在得到其所屬國家的駐港總領事館的同意下，可經由領事館向食衞局申請提早終止其強制檢疫令，以閉環管理方式在指定時間離開檢疫中心直接前往機場，並登上相關航空公司安排的貨機或非載客客機離港。

當局又指，相關機組人員及工作人員須遵守指定感染控制措施，包括佩戴合適的個人防護裝備，以及安排點對點交通等。此外，機組人員離開檢疫中心直至登上航班起飛為止，相關領事館的代表須於另一車輛上監督整個過程，期間兩者不會接觸。離港後，相關機組人員不得於原定的檢疫期內再次前往香港。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，被列為密切接觸者的外籍機組人員如一直留在香港，難免對檢疫設施造成負擔。所以，只要他們離開竹篙灣前接受檢測，證明沒有感染，並乘搭點對點交通，於機場、機艙內盡量避免與其他旅客接觸，甚至安排專機或不載客的客機返回本國，確保不造成感染風險，有關安排就可以接受。此外，由於接觸這些機組人員有一定風險，相關工作人員，例如司機亦應進行定期檢測及醫學監察，把風險減到最低。