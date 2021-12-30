機組播毒高危須收緊檢疫　國泰攬炒　預告削明年首季航班

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，最新再有兩名機組人員感染Omicron變異病毒株，他們回港後未有跟隨國泰防疫守則，與友人聚餐，行蹤遍及港島九龍新界。國泰今日(30日)表示，因應最新機組人員檢疫限制，不能如期運作所有已計劃的航班，現正整合2022年第1季期間的航班，包括取消一些往來香港的客運航班。東網正向運輸及房屋局查詢回應。

據指，政府今日起取消國泰客機機組人員來往非中國地區的豁免檢疫安排。國泰今早在官網表示，受最新機組人員檢疫限制的影響，不能如期運作所有已計劃的航班，正在整合現時至2022年第1季期間的航班並作出大幅調整，包括取消一些往來香港的客運航班，並對乘客帶來不便深感抱歉。

港府過往容許風險較低的貨機機組人員，回港免酒店檢疫，在家隔離3日，惟本港接連有豁免檢疫的機組人員進入社區後確診，而國泰更於短短兩周出現6名機組人員感染Omicron變種病毒，其中4人曾進入社區，部分人涉違反規定，被揭首3日未有在家隔離，更違規乘搭公共交通工具、聚餐及外出用餐。港府前日(28日)才匆忙「補鑊」，昨(29日)起要求貨機機組人員返港後酒店檢疫3天。