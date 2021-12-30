警方港島掃毒檢百萬元貨拘52人　逾3成被捕者屬21歲或以下

警方於今年12月展開代號為「碧沙」的反毒品行動，以「販運危險藥物」或「管有危險藥物」等罪拘捕52人，檢獲毒品包括可卡因、大麻、氯胺酮(K仔)和冰毒，總市值逾100萬港元。

港島總區刑事總部警司（行政及支援）關頌賢表示，今年的毒品檢獲數量及拘捕人數均有明顯升幅，更值得關注的是不少被捕人士均屬未滿20歲的年輕人。有見及此，警方早前策劃今次掃蕩港島區街頭販毒的行動，經一番情報收集及搜證後，聯同東區、灣仔、中區及西區警區特別職務隊進行收網，期間機動部隊和衝鋒隊亦加強針對性截查。

該總區刑事總部毒品調查總督察劉柏穎指出，根據警方早前評估，隨着疫情緩和，酒吧及其他娛樂場所的經營轉趨活躍，加上長假期的來臨，相信市場對毒品的需求會有所上升。總區特職隊展開情報搜集工作，特別針對懷疑在港島區經營毒品生意的毒販，過程中派出探員喬裝臥底，以不同方法聯絡相關毒品拆家，待時機成熟便於本月17至29日收網。

行動中，警方除拘捕已掌握的毒品拆家，亦調動大批前線警員到相對高危地點進行截查工作，一共拘捕47男5女(15至67歲)，檢獲1.2公斤K仔、170克霹靂可卡因、94克大麻和41克冰毒，合計市值逾百萬港元。被捕人士相信涉及44宗毒品案，當中25人涉嫌「販運危險藥物」，其餘27人則涉嫌「藏有危險藥物」或「藏有工具可作吸食毒品用途」。另外，其中24名被捕者具刑事犯罪紀錄，包括「藏有危險藥物」及「自稱三合會成員」等。

該總區特職隊高級督察伍恩翹稱，特職隊探員早在本月6日進行「放蛇」行動，並鎖定一名毒品拆家，經深入調查後，發現目標人物租住位於油麻地的酒店，並將其中一房間闢作毒品儲存倉，待完成毒品分拆包裝後，再供應予九龍、港島一帶買家。

探員至同月22日再採取另一次「放蛇」拘捕涉事拆家，在他身上搜獲201克K仔及32克霹靂可卡因，及後再從其酒店房間起出987克K仔、102克霹靂可卡因及一批毒品包裝工具。被捕拆家已被暫控4項「販運危險藥物」罪，案件本月24日已於東區法院提堂。

同隊高級督察鄧伊娜慨嘆，雖然政府及警方對所有毒品採取零容忍態度，可惜不少人仍選擇挑戰法律，更遺憾的是今次行動中，發現超過3成的被捕人士屬21歲或以下，換言之，年輕人販毒問題已經日趨嚴重，不容忽視。她指毒品罪行判刑10年或以上的案件比比皆是，警惕年輕人必須好好愛惜及保護自己，勿被不法分子利用。

關頌賢補充，年輕人未必認識到罪行嚴重性，於是按照毒品數量及種類，收取數百至數千港元報酬參與犯案。他澄清，年輕及無案底並非減刑原因，不希望有人因一時貪念遭利用，結果斷送青春及破壞家庭，而警方會繼續從不同層面打擊販毒活動，亦會與多個機構合作宣傳和教育公眾，盼市民潔身自愛，遠離毒品。