今增12宗輸入個案 冼次雲小學職員中招 另多11人證染Omicron

衞生署衞生防護中心公布，今日(30日)新增12宗確診個案，個案涉及9男3女，年齡介乎1至61歲。至今本港個案累計12631宗。

新增確診患者中，個案12632涉及1名46歲男病人，居於大圍積輝街金禧花園1座。他於12月17日前往英國，離港前於12月16日未有驗出病毒。他從英國經芬蘭乘搭航班AY101於12月27日抵港，於機場未有染疫，隨後入住竹篙灣檢疫中心，翌日驗出病毒。病人沒有病徵，Ct值大於30。他在工作，最後上班日期為12月16日。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住、工作和到訪的地點已納入強制檢測公告。

根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12589、12592、12595、12596、12597、12598、12599、12600、12609、12610和12611均帶有需要關注的變種病毒株Omicron。連同上述個案，香港至今共錄得81宗涉及Omicron的個案。

另外，芬蘭航空營運於12月27日由芬蘭赫爾辛基飛抵香港的航班（AY101）有1名乘客經抵港檢測確診及有2名乘客未能符合第599H章指明的條件；土耳其航空營運於12月28日由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK083）有1名乘客經抵港檢測確診及有2名乘客未能符合第599H章指明的條件；及宿霧太平洋航空營運於12月29日由菲律賓馬尼拉飛抵香港的航班（5J272）有3名乘客經抵港檢測確診。

上述3個航空公司被衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止從同一地點抵港的客機在12月30日至明年1月12日期間着陸香港。