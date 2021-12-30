政Whats噏：姚鈞豪年尾追「債」　促劉勇威跟協議辭區會副主席

仲有兩日，2021年就過去嘞！有區議員就趁年尾追「債」！呢筆「債」同錢無關，而係一個協議。

話說大埔區議員姚鈞豪今日(30日)喺Facebook(Fb)貼文，話喺2019年尾民主派17位準議員開咗會講明新一屆區議會正副主席兩年1屆，任期由2020年去到2021年年尾，即係聽日。之不過當時一口應承嘅副主席，到依家都無覆過究竟佢係咪會尊重呢個協議？

其實姚仲未宣誓，佢喺貼文中話擔心唔知幾時又宣誓又DQ(被取消議員資格)，仲話都唔知會唔會等到DQ先有人覆，所以佢好想盡快解決。

由於該區議會早前已補選主席，毛家俊抽籤勝出，而姚嘅貼文嘅矛頭亦明顯直指現任副主席劉勇威。而喺佢嘅貼文甫出，亦有泛民前區議員和應，話「請尊重當初的協議」，甚至係有前區議員話要「尋人」，指名道姓係劉勇威。

姚回覆東網查詢時話曾多次嘗試劉，但都未獲回覆，而佢強調自己無意競逐副主席一職，但最重要係尊重協議，尤其聽日到期，所以劉必須作出回應。被問及若果劉唔辭職會有乜嘢行動時，佢話要同其他泛民同事傾下點處理。東網亦曾嘗試接觸劉，但暫未獲回覆。

呢筆「債」唔知追唔追到？但隔籬區、沙田前區議員黎梓恩就唔多高興，貼文話「風雨飄搖，仲有人可以一邊出政府糧，一邊公開逼宮！」又話：「乜依家『副主席』真係咁重要，辭職都要提早溝通？定有人小人之心，以為人哋會違反承諾？」乜嘢重要？真係見仁見智！