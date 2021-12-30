警員涉向求助者索酬　盤問指廉署人員為續約濫告

警員涉嫌為區議員做義工時，向因租務糾紛向區議員求助的業主、租客以及地產經紀索取合共2400港元報酬，被控3項代理人索取利益罪，案件今（30日）在觀塘裁判法院續審。被告盤問廉署調查主任時，質疑對方為了續約，「交數搏表現，告多幾個警察」，為案中業主及地產經紀錄取失實的書面供詞。廉署調查主任否認，並解釋續約與起訴無關，只須做好本分。

本案37歲被告陳家霖，被控於2020年10月22日，作為代理人，即區議員謝淑珍的義工 ，在處理一宗工廈單位的租務糾紛時，分別向涉事業主、租客及地產經紀各索取800港元，合共2400港元，作為協助處理涉及3人租務糾紛的報酬。

廉政公署調查主任吳茲乙今接受被告盤問時，表示在開始調查時，已知被告患精神病。吳指案件是由警方投訴及內部調查科轉介到廉署，當時他知悉被告因精神病而休假，但他並無索取被告病歷。裁判官杜浩成則問吳，有否考慮到被告受精神病影響犯案的可能性，及問吳就索取精神報告方面，廉署有無指引。吳就表示署方對此無既定指引。

被告接續表示，指吳是合約制，為了爭取續約，在知道證據不足的情況下，仍堅持落案起訴，「交數搏表現，告多幾個警察」，又質疑吳先行接觸過業主李佩君及地產經紀李菊洪，其後再相約2人到廉署，簽署杜撰、失實的書面證供。吳一概否認，並指出續約與否是根據員工表現。裁判官一度感疑惑，並問吳續約評核表跟調查人員的搜證表現、起訴成功率有無關係，又問吳和他同事會否有續約困擾。吳表示他看不到有困擾，稱只要做好本分，亦認為評核無關起訴成功與否。案件明天（31日）續審。

案件編號：KTCC1136/2021