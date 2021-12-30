中大醫學院證止血粉成效佳　可供上消化道見紅患者作急救方案

上消化道出血是最常見的急症之一，香港每年10萬名成人中約有130人發病，症狀包括吐血、血便，患者一般需要接受內鏡止血。香港中文大學醫學院、泰國朱拉隆功國王紀念大學醫院、新加坡樟宜綜合醫院一項共同研究發現，一款特別的止血粉TC-325可作為患者的第一線內鏡治療方法，90%患者接受TC-325治療後，30天內出血情況受控，反映其成效與標準治療相若，結果已刊登於《內科學年鑑》(Annals of Internal Medicine)。

上消化道出血的治療方法包括止血鉗、針對消化性潰瘍進行接觸性熱凝，及對瀰漫性血管病變和腫瘤進行離子電凝。是次研究使用的 TC-325是一種止血粉，多應用於外在傷口出血，其主要成分為矽酸鋁黏土，能在出血部位形成一道黏性屏障。該止血粉技術上容易應用，特別是較大面積的瀰漫性滲出性出血。中大約10年前首次證實TC-325可作內鏡應用，此後一直作為急救治療方案。

是次研究共有224名來自香港、泰國和新加坡的上消化道出血患者參與，當中111名患者接受TC-325治療，其餘人士接受標準治療。結果顯示，接受TC-325治療的患者中，有90%於30天內成功控制出血情況，9人出現復發，8人需要額外治療。而接受標準治療的患者，則有81%於30天內成功控制出血情況。研究團隊總結，結果反映TC-325在控制上消化道出血的成效與標準治療相若，可作為此類出血患者的一線治療方案。