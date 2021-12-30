新春近大掃除需求增　預約按年升逾倍　家務助理月入可達2.3萬

新年將至，又是家家戶戶大掃除的時候，僱員再培訓局的「樂活一站」大掃除服務，單單今年12月便收到約1,500個空缺訂單，較去年同期增幅達一倍，當局估計未來一個月大掃除需求會繼續增加，建議僱主提早登記及使用服務。此外，疫情下外籍傭工難求，有家務助理表示僱主要求亦有所轉變，除了大掃除，還會希望助理做以往「姐姐」會做的工作，如接送長者及湊小朋友。不過，她又笑言生意亦因此有所受惠，當旺時月入可達2.3萬港元以上。

根據再培訓局資料，去年12月至2月收到約2,200個大掃除空缺，成功填補約2,000個，填補比率達9成。助理實際平均時薪為$123。截至今年12月28日，空缺卻已經達1,500個，目前卻僅約有650名助理登記參加農曆新年服務，可謂供不應求。此外，視乎工作地區及服務時段，助理建議時薪介乎$120至150，與上年度同區同時段的建議時薪相同，不過，最終薪酬由僱主及助理自行商議協定，僱主另須為助理購買勞工保險。

再培訓局高級經理(就業服務)龔書致表示大掃除的工作多涉及清潔頑固污漬，僱主的要求亦可能相對較高，故助理要求的時薪亦會較平日一般家居清潔服務為高，而愈接近農曆新年，助理的時薪會愈高。他又指提供轉介服務的「樂活中心」有5間，正推出以優惠價4小時大掃除服務，兼享免費勞工保險，下月1日開始接受登記。他又指12月初亦曾有類似推廣，反應同樣非常踴躍。

家務助理年資達8年的阿兒表示，現時其工作最大心得是要與僱主事前做好溝通，解釋清楚每項清潔工夫的難度及時間，而助理工作時亦要留意安全，尤其在抹窗一環。她指自己每次抺窗一定不會把頭伸出窗外，以免失重心跌下，亦會用伸縮棍輔助，如到場後發現窗戶有危險性，亦會禮貌地向僱主拒絕清潔窗戶。

問及疫情前後僱主要求是否有轉變，阿兒指現時多了僱主要求「打針」，平均有一半人有此要求。此外，因為目前請外籍「姐姐」難度大了，現時月收入較之前上升，至少1.6萬港元起跳，多則更可達2.3萬港元以上，但助理工作範圍亦擴闊，不再局限於清潔，還包括街市買菜、湊小孩及照顧長者等。