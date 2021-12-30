入境處慶祝成立60周年　學員結業中式步操展英姿

入境事務處（入境處）今日(30日)舉行學員結業會操暨60周年大會操，總共有171位結業學員，包括45位入境事務主任同126位入境事務助理員。入境處係首支引入中式步操嘅紀律部隊，亦一直沿用至今，超過20多年，而呢次60周年大會操亦以全中式升旗同步操進行。

出席大會操嘅官員均一身戎裝，包括入境處處長區嘉宏，而立法會議員葛珮帆同政府代表亦在場，而參與會操嘅隊員個個精神抖擻，英姿煥發。

會操隊伍以整齊嘅中式步操排列出該處成立年份「1961」、英文簡稱「IMMD」同中國數字「六十」，寓意入境處服務市民60載。呢次會操仲有一個特別之處，就係特意讓青少年參與其中，由入境事務處青少年領袖團（青少年領袖團）手持五星旗、區旗同部門旗以中式隊列步操進場，之後護旗方隊接過青少年領袖團所持嘅旗幟，進行中式升旗禮，期間入境處樂隊現場演奏國歌。

入境處喺1961年成立時只有200多名人員，時至今日已蛻變成為一支編制超過9,000人嘅重要執法隊伍，工作範圍更趨多元化，不單止提供服務以滿足市民各人生階段嘅不同需要外，亦為香港特區護照持有人爭取免簽證待遇同旅遊便利、協助喺外地遇事嘅香港居民、審理免遣返聲請，以及推行各項吸引優秀人才及投資者來港嘅入境計劃等。

講到科技日新月異，入境處嘅「新一代電子護照系統」喺「2021香港資訊及通訊科技獎」中贏得「全年大獎」，更加係繼2020年憑「新一代智能身份證系統」第二度蟬聯「商業方案大獎」同「商業方案（商業及公營機構）金獎」，肯定咗入境處喺善用資訊科技方面所作嘅努力。

今年係入境處60周年生日，對入境處嚟講係別具意義，中國傳統以六十年為一「甲子」，有一個循環，一個新開始，生生不息嘅寓意。

其實，入境處一路以來保持觸覺敏銳、因時制宜，盡忠職守服務香港市民。希望入境處未來能夠繼續以維護國家安全為己任，守護祖國同香港。