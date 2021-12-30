一晚封兩區　石硤尾榮澤樓納強檢　另圍封堅尼地城海都樓A座

新冠肺炎疫情持續，1名國泰機艙服務員較早前確診Omicron，潛伏期曾與其父親於本周一(27日)於九龍塘又一城望月樓午膳，並懷疑傳染其非同住的父親，其父暫列初步個案。政府今晚(30日)引用《預防及控制疾病規例》作出限制與檢測宣告，於晚上7時將患者父親居住的石硤尾澤安邨榮澤樓列為指明「受限區域」。有關受檢人士須在其處所等候並接受強制檢測，預計行動持續至明早(31日)約7時。另外，堅尼地城海都樓A座因應有初步確診個案，該處同樣須封區強檢。

政府表示，由於今日發現1宗初步確診個案，為早前公布輸入個案的密切接觸者，而該輸入個案確認帶有需要關注的變異病毒株Omicron，病人在病毒潛伏期間曾在石硤尾澤安邨榮澤樓居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測發現病毒後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

大約晚上7時許，數十名軍裝警員到榮澤樓樓下一帶，並拉起封鎖線，而檢測人員則穿起保護袍進入封鎖區域，並搭起臨時採樣站。晚上8時起，處於受限區域的人士陸續到臨時採樣站前排隊，等待接受檢測。

港府表示，受檢人士須於明日凌晨1時前接受檢測，他們會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

另外，今日有1宗初步確診個案曾居住堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座，初步顯示涉及變異病毒株，政府經評估後相關區域感染風險有機會較高，宣布晚上10時起將海都樓A座列為「受限區域」。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時半前接受檢測，目標是在明早約7時完成此行動。。