染疫者走勻全港 指定期間身處又一城等60地方納強檢

指定期間身處又一城(圖)等60個地方被納入強檢。(郭垂垂攝)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處60個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應2宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案、4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，以及2宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有42個指明地方被納入強制檢測公告。此外，因應早前1宗與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處18個指明地方的人士需要再次進行檢測。

強制檢測公告詳情如下：

A. 屬再次檢測的指明地方

1.新界屯門屯門鄉事會路2A號愛定商場 S 區1樓 S-126至 S-127號鋪香港達人

2.九龍油麻地砵蘭街46–48號地下皇牌冰廳

3.新界屯門湖翠路2號美樂花園商場地下76號鋪香港味道

4.新界荃灣沙咀道294號地下莎樂美餐廳

5.九龍油麻地新填地街188號地下永星冰室

6.新界屯門湖翠路2號美樂花園商場地下43及57號鋪經典冰室

7.新界屯門湖康街2號一樓醫院管理局屯門湖康診所普通科門診診所

8.新界屯門湖翠路168–236號海趣坊65號鋪大快活

9.新界屯門湖翠路2號美樂花園68號地鋪滋味餐廳小廚

10.香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區(南)機場社區檢測中心臨時延伸部分

11.香港國際機場中場客運廊

12.香港國際機場一號客運大樓3T105室

13.新界屯門青松觀路23號屯門醫院放射治療大樓地下低層屯門醫院臨床腫瘤科

14.曾乘搭任何由屯門市中心開出往機場(地面運輸中心)路線號碼 E33的龍運巴士

15.曾乘搭任何由機場（地面運輸中心）開出往屯門市中心路線號碼E33的龍運巴士

16.曾乘搭任何由東涌站開出往機場（客運大樓）（循環線）路線號碼 S56的城巴

17.九龍油麻地油麻地果欄

18.新界屯門青松觀路23號屯門醫院主座大樓地下藥劑部

B. 與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案曾到訪的地方

1.港九龍九龍塘達之路80號又一城

2.九龍石硤尾邨第二期服務設施大樓地下4號鋪大快活

3.曾乘搭任何由澤安邨開出往東頭邨路線號碼2D 的九巴

4.九龍深水埗南昌街89號南昌中心地下17-19鋪日本城

5.曾乘搭任何由澤安邨開出往石硤尾站（循環綫）路線號碼30B 的九龍區專線小巴

6.新界屯門屯子圍135號

7.新界屯門明藝街10號安全樓地鋪拾號公社

8.新界葵芳興芳路223號新都會廣場L1-L4百老匯戲院

9.新界屯門屯門鄉事會路83號 V City商場1樓 L1-18號鋪牛角日本燒肉專門店

C. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1.香港堅尼地城龍華街20號觀龍樓1座

2.九龍旺角西洋菜南街168號2樓必勝客

3.香港國際機場一號客運大樓7T102, 8T005A 及8T005號鋪麥當勞

4.香港薄扶林域多利道250號英基學校協會西島中學（指明學校）就讀十二年級（指明級別）

5.新界大嶼山東涌藍天海岸2座

6.香港銅鑼灣耀華街3號百樂中心11樓1102A 室

7.新界大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店灣景薈地下 G08號鋪 Dear . Coiffure

8.新界大嶼山東涌東涌海濱路12號藍天海岸商場地下12號鋪 Market Place by Jasons

9.新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號鋪 Gordon Ramsay Plane Food To Go

10.曾乘搭任何由堅尼地城站開出往香港仔（湖南街）路線號碼58的港島區專線小巴

11.曾乘搭任何由堅尼地城站開出往貝沙灣路線號碼58M 的港島區專線小巴

12.曾乘搭任何由美景臺開出往干諾道中（永安集團大廈）（循環線）路線號碼HR88的居民巴士

13.曾乘搭任何由香港仔（湖南街）開出往堅尼地城站路線號碼58的港島區專線小巴

14.曾乘搭任何由田灣邨開出往石塘咀路線號碼43M 的巴士

15.香港中環荷李活道1-13號華懋荷里活中心 LG 樓 The Iron Fairies & Co

16.新界大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城

17.曾乘搭任何由國泰城開出往國泰港龍及中航大廈的機場員工接駁巴士

18.香港金鐘金鐘道88號太古廣場2期 LG1層 Great Food Hall

19.香港中環鴨巴甸街24-26號地鋪 Pici

20.九龍尖沙咀柯士甸道西88號戲曲中心

21.香港黃竹坑黃竹坑道54號 M Place 17樓1704室巴貝爾電影工作室

22.香港淺水灣淺水灣道56號2座

23.曾乘搭任何由天逸開出往友愛路線號碼751的輕鐵

D. 非本地確診個案曾到訪的地方

1.香港國際機場一號客運大樓6樓（鄰近65號登機閘口）玉衡堂商務貴賓室

2.九龍尖沙咀金巴利道26號1樓殿大喜屋日本料理

3.香港灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市

4.九龍旺角彌敦道601號創興廣場14樓馬辣台式鴛鴦火鍋

5.香港銅鑼灣波斯富街24-30寶漢大廈3-4樓必勝客

6.香港銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會

7.香港灣仔皇后大道東200號利東街地下 G28-G29號鋪廉記冰室

8.香港灣仔天樂里6-18號恒安大廈地下 D 及 E 鋪金記冰室

9.香港香港仔南寧街1-5號香港仔中心第三期1樓龍薈

10.香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店