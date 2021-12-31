東方日報A1：公屋上樓無聲氣　硬塞綠置居貨尾

香港土地荒非一日之寒，加上劏房居住空間狹窄，房屋土地問題急需解決。政府昨建議推出先導計劃，將正出售的綠置居「貨尾」單位開放給持有效公屋申請超過一年的申請人購買，惟承認單位供應「僧多粥少」，但至少讓市民有一個盼望及機會，或許可直接抽中及購買「綠置居」單位。合資格的公屋申請者約有22萬人，但綠置居貨尾單位目前僅餘約500個，即每440人爭一個單位。政黨批評此舉對減低輪候公屋時間屬「杯水車薪」，促政府收回棕地，加快興建公營房屋方為上策。

行政長官林鄭月娥表示，政府將於明年出售共8,900個居屋和4,700個綠置居單位，其中「居屋2022」的8,900個單位中涉7個屋苑，約半數位於市區，臨時折扣率達49%，相等於51折，單位售價最低為124萬元；而綠置居的臨時折扣率則為59%，即41折，單位售價最低為79萬元。今期未售出的綠置居「貨尾」單位將開放給申請公屋超過一年的人士購買，同時於明年起收緊居屋及綠置居轉讓限制，包括於第二市場以不高於原價出售的期限，由兩年延至5年，而於繳付補價後在公開市場按雙方議價轉售的期限，則由10年延至15年。房委會資助房屋小組委員會將盡快開會跟進上述事宜。

有政黨的房屋政策發言人莫建成批評，該批綠置居貨尾單位僅餘500多個，對減低輪候公屋時間屬杯水車薪，而且這批貨尾全屬「難以賣出」，不足200平方呎的納米樓。他認為林鄭的「新政策」根本是「出口術」，未能真正幫助有需要的家庭。他又認為，政府一直拒絕大規模收回新界的棕地群用作興建公屋，導致公屋供應長期不足，故要求政府透過《收回土地條例》收回棕地，盡快縮減輪候公屋的時間。

議員柯創盛則認為，計劃有機會吸引一群無意「上公屋」但希望「抽綠置居」的人士進入公屋輪候冊，影響真正有需要者的「上樓」機會，甚至造成「較富有」的輪候冊申請人，透過購買「綠置居」變相「打尖上樓」的情況，打亂公屋資源，以「排隊輪候」的分配原則。公屋聯會總幹事招國偉稱，綠置居價錢相宜，每月供款額約數千元，有助吸引劏房戶購買，同時建議政府放寬租置計劃屋邨予輪候公屋的市民。

此外，林鄭表示會竭力壓縮建屋程序，發展局將於明年第一季向立法會提交檢視土地發展法例，以精簡程序的具體建議，希望年內可完成修訂該些法例。該些法例包括《城市規劃條例》、《收回土地條例》、《前濱及海床（填海工程）條例》、《環境影響評估條例》和《道路（工程、使用及補償）條例》。

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