堅尼地城海都樓A座及石硤尾榮澤樓完成檢測　暫無確診個案

政府昨日（12月30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午10時起限制在堅尼地城指明「受限區域」（即堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

政府今日（12月31日）上午約7時30分完成強制檢測行動。截至今日凌晨1時30分，約195名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中，其餘居民的檢測結果均為陰性。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約95戶，當中約20戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

另外，政府昨日（12月30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在石硤尾指明「受限區域」（即香港九龍石硤尾澤安道1號澤安邨榮澤樓）內的人士（下稱「受檢人士」）須留在其處所並接受強制檢測。

政府今日（12月31日）上午約7時完成強制檢測行動。截至今日凌晨1時，916人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。​此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約550戶，當中48戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。