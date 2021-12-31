染疫機組人員外出狂歡播毒　專家憂爆望月樓及酒吧確診群組

染疫機組人員曾到又一城「望月樓」聚餐。

1名確診Omicron、居屯門嘉悅半島的國泰航空機艙服務員，曾到又一城「望月樓」與非同住家人聚餐，令其1名家人及1名非同枱的地盤工人感染，令社區埋藏爆疫風險。呼吸系統專科醫生梁子超今早(31日)在電台節目表示，幾乎肯定2宗個案相關連，亦相信食肆空氣傳播的風險較高，他不排除當天身處該食肆的其他人亦已中招，或在稍後的檢測出現「陰轉陽」情況。

梁表示，Omicron的傳播周期短但速度快，即使加強受限區域樓宇檢測次數，亦難以完全追蹤患者去過的其他高危地方，呼籲所有相關人士盡量做檢測。他又指，除夕及新年有較多公眾活動，市民應避免到人多密集的地方，就算與親友慶祝亦限於1、2個家庭，減少暴露風險。

對於另有1名機組人員在返港第3日到中環酒吧，其後驗出確診，梁認為酒吧的換氣次數未必能排除病毒散播，而患者曾在社區走動，乘搭公共交通工具同樣會帶來風險，因此在社區傳播的風險非常大，未來1、2個星期要特別小心。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信稍後再有「望月樓」食客受到感染，他亦擔心之後會爆發「酒吧群組」，促當局盡快追蹤相關接觸者。對於旅發局舉辦跨年演唱會，許認為戶外環境相對安全，但觀眾不應除低口罩，亦應該保持手部衞生。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，演唱會已採取較嚴格的防疫規定，觀眾需要打2針和實名登記，進場時要用安心出行和量體溫，演唱會全程要戴口罩，座位每隔6個就有一個空位，希望保障公眾安全。