童樂居虐兒　4被告押法院蒙頭掩面　案押明年2.21與另2疑犯再訊

香港保護兒童會轄下「童樂居」多名職員涉虐待幼兒案，繼周日(26日)有2名女職員被起訴後，再多4名懷疑涉案女子遭提控。4人各被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，今早(31日)被押解往九龍城法院提訊。全部被告暫毋須答辯，控方申請押後，以待警方進一步調查，法庭將案件押後至明年2月21日再訊，屆時與另外2名涉案職員的案件一同提訊，期間各被告獲准保釋。

4名被告均以英文字母作代號，依次是C.H.Y(23歲)、C.K.Y(25歲)、L.H.Y(25歲)及C.W.H(28歲)。她們全部報稱是兒童照顧工作者，今日應訊時俱一直垂頭。控罪指她們於2021年11月6日至12月16日，在旺角砵蘭街387號地下的「童樂居」內，負有管養、看管或照顧兒童責任，而分別故意襲擊1歲男童T、3歲男童A、1歲男童R及3歲女童I，令他們受到不必要的苦楚。

控方不反對各被告擔保外出，但建議法庭施加與另案相同的保釋條件，辯方沒有反對。裁判官遂下令4名被告要遵守以下的保釋條件，包括各自交出1萬港元的保釋金、不得離開香港、交出所有旅遊證件、每周到警署報到2次、不得接觸控方證人、不得進入案發地點、不得接觸童樂居內任何兒童或職員、以及不得參與任何涉及照顧兒童的活動。

案件編號：KCCC 3736/2021