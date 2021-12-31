《立場》林紹桐涉串謀發布煽動刊物提堂　續還押明年2.25再訊

警方國家安全處劍指《立場新聞》，前日(29日)以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕7人，其中6人為《立場新聞》高層或前高層，另1人則為正在還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏。警方國安處昨日(30日)落案控告起訴鍾沛權、林紹桐及《立場新聞》共一項「串謀發布煽動刊物」罪，並將案件即日帶上法庭處理，《港區國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉拒絕2人的保釋申請，昨天留院缺席聆訊的林紹桐今早(31日)由警方帶上西九龍法院應訊，確認明白控罪，以及了解昨日庭上處理的事項，而林須繼續還押。

3名被告依次是Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權(52歲，無業)及林紹桐(34歲，編輯)。他們共被控一項「串謀發布煽動刊物」罪，指他們於2020年7月7日至2021年12月29日期間(包括首尾兩日)，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

林紹桐今天被解上庭應訊，他在犯人欄隔着玻璃與公眾席人士打招呼及點頭示意，期間臉帶微笑。當法庭職員讀完控罪詳情後，他以沙啞的聲音回應「明白」。羅官向林簡單講解昨天庭上處理的事項，林確認自己昨日在沒有出庭的情況下，委派律師代表出席並為他申請保釋，亦確認案件將押後至明年2月25日再訊。

至於其餘被捕人士，除正還押的陳沛敏外，其他人陸續准保。被捕的鍾沛權、周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩、林紹桐(34歲至73歲)，前5人為《立場》前董事，林則為署任總編輯，涉嫌提供平台發布煽動性文章，違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀煽動意圖罪，警方昨搜查他們的住所及《立場》位於觀塘的辦公室。據悉，林紹桐即時辭任署任總編輯一職。至於陳沛敏則為鍾沛權的妻子，她因曾在《立場》撰文，已在大欖懲教所被捕。

另外，警方正繼續追查事件並通緝涉案人士，《立場》其他前董事亦為目標，據知，被通緝人士包括資深傳媒工作者、前中央政策組高級顧問練乙錚。而《立場》創立人兼董事蔡東豪，日前已遭警方通緝。

案件編號：WKCC 5281/2021