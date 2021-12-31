海關水警聯合行動截走私快艇　檢近9百萬元海參和牛拘內地漢

水警小艇分區總區特遣隊主管高級督察陳澤銘表示，海關及水警根據情報及觀察，發現有不法分子近日在香港以西近流浮山后海灣一帶進行走私活動，連日鎖定走私黑點，展開反非法入境及反走私行動。於本周三(29日)深夜11時許，水警小艇分區、水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊發現一名可疑男子，駕駛一艘空載快艇進入后海灣近尖鼻咀的小河道內。其後，該名男子駕駛快艇離開小河道，快艇上載滿貨物。人員思疑男子進行走私活動，遂立即採取行動，在深圳灣公路大橋對開水域近下白泥對開將快艇截停。警方證實涉案40歲內地男子為非法入境者，並在快艇上檢獲35箱貨品，包括乾海參及和牛。涉案男子因未能出示列表艙單，涉嫌「輸出未列艙單貨物」及「非法入境」被捕，案件由海關跟進調查。

據悉，被捕男子為一名舵手，負責操控快艇。警方指，后海灣較接近內地邊界，約1、2海里的船程，便可以返回深圳灣附近，故走私客會經后海灣走私。

海關海域聯合特遣隊主管高級督察鄧修賢表示，行動中共檢獲7箱、總重量約300公斤乾海參、以及28箱、約1200公斤急凍日本高級貴價和牛，總貨值達880萬港元。人員相信因農曆新年將至，內地人民對貴價食材的需求愈來愈高，不法分子覷準機會走私貨品往內地轉售圖利。海關指出，物品以紙箱盛載，箱外包有膠紙，希望在運送途中不會被海水濺濕，而和牛以真空包裝，並放入保溫袋，但快艇上沒有冷藏設備。在長時間的運送途中，和牛的衞生及質素會受到影響。

水警西分區后海巡邏小隊主管督察 Billy DEVANANI指出，后海灣是一個淺水的海灣，船隻航行需要特別小心，及衡量當時潮水漲退。而走私快艇往往由內地船家操作，對香港水域及海事法例不認識，所以走私快艇在后海灣高速穿插時，對執法人員、其他船隻及自身船隻構成危險。