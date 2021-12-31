國泰長途貨運停飛　業界指物流鏈崩潰　憂一周期限後又再延

近期Omicron變種病毒肆虐全球，本港亦接連有機組人員確診。有鑑於此，國泰航空進一步收緊其駐港貨機機組人員的檢疫要求，並即時暫停國泰貨運所有長途航班，為期7日。有貨運業界人士表示，明白政府需要嚴謹抗疫，但坦言此舉無可避免「將會令物流鏈崩潰」。而市民早前或未有對全球供應鏈的混亂有太大感受，但相信今次暫停長途航班將會令外國進口的食品、日常用品等受影響，屆時市民面對貨品短缺的問題會陸續浮現。雖然現時只有停運7日，惟預計停運將會延長，料新年以前的物流鏈應會處於惡劣狀態。

國泰航空即時暫停國泰貨運所有長途航班，當中包括跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和杜拜的貨運航班，以及只載貨客運航班，為期7日直至明年1月6日。香港貨運物流運輸協會主席劉浩然形容，今次暫停國泰貨運所有長途航班將會令本港的物流鏈「崩潰」。劉表示，1月尾至2月初的時段本就是外國年末放假的期間，故本來由外國到港的入口量會明顯減低，但現時7天內共有約30多班由外國到港的貨運航班需要停飛，故仍然會對香港有極大影響。

劉指出，停飛長途貨運將導致新年前的整個物流鏈情況惡劣，相信新年到港的貨品亦會大受打擊。劉續稱，雖然以往全球供應鏈的混亂對市民影響有限，因之前大多受影響的貨物牽涉較多工業用品，例如汽車零件等，不過，今次停飛甚至會影響到市民由外國所訂購的貨物，故食品、日常生活用品等均會受阻，市民對物流鏈受限的感受將會比以往更為強烈和明顯，當中最受影響的地區包括歐、美、澳、紐及中東。

是次國泰長途航班的暫停為期7日，不過劉浩然表示，「以往國泰的機組人員檢疫要求有有限度放寬，不過現時成個流程國泰好被動」，故他預計此期限或會因應政府的防疫政策而被再次延長，政府需要在經濟發展與社會抗疫之間取得平衡。