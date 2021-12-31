男警長偷同袍信用卡買電話　今判入獄22個月

男警長前年盜去同袍信用卡用作購物，在其同袍發現遺失再補領新卡後，他竟用盜走的舊卡「偷龍轉鳳」換走同袍新卡，圖掩人耳目繼續購物，並先後購買3部iPhone及在連鎖快餐店麥當勞購買食物；其後又把新卡放回同袍銀包以取回舊卡，惟最終被捕。男警長早前承認盜竊及以欺騙手段取得財產共6罪，法官今(31日)指被告在兩周內連續犯事，案情嚴重，將被告判囚22個月。

35歲被告劉晉寧，案發時晉升為警長不久，事後已遭停職。被告早前承認各3項盜竊及以欺騙手段取得財產罪，指他於2019年2月至3月，兩度偷去同袍信用卡、偷竊麥當勞11港元財物，及以欺騙手段取得3部iPhone，共值約3萬港元。

法官判刑時引述被告心理及精神報告，指被告被診斷有適應障礙問題，且不善處理壓力，除家庭及升職壓力外，亦因其妻涉及廉署的案件而倍感壓力，犯案為了宣洩。被告又承認以卡購買食物為測試盜取的信用卡是否能使用，且犯案並沒有想過後果，只着眼自己的需要，報告又指被告重犯機會低。惟法官指被告身為警員，定會意識到犯案後果；雖辯方求情時提及被告偷卡後換卡乃因有罪惡感，欲停止自己的行為，法官卻認為被告若有罪惡感，大可銷毀有關信用卡便可，而不是替事主「換卡」。法官續指涉案信用卡被放在事主背包，被告從事主背包中的銀包偷取信用卡，後又換卡再偷卡，且兩周內連續犯案，案情嚴重，考慮被告認罪、受壓力所困及已賠償事主等，最後判被告入獄22個月。

案情指，事主與被告在2017年於同一警署工作，事主工作時會把銀包等物件放入儲物櫃。在前年2月16日，事主發現其信用卡不翼而飛，而銀行紀錄則顯示該卡曾被用來於麥當勞購物。事主同月22日補領新卡，惟在25日卻發現銀包的新卡的位置，被已遺失的舊卡取代，及後於3月5日當值後，其新卡再次出現，取代了舊卡。而據銀行紀錄，其新卡曾被用以購買3部iPhone，亦曾在麥當勞購買食物。涉案商店及商場停車場的閉路電視，亦拍到被告在麥當勞買食物、及在沙田購買iPhone的過程。被告於同年3月7日被捕，警方在搜屋時，搜到一張涉案iPhone的收據。

案件編號：DCCC 767/2020