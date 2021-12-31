無視男子趴伏車頭照開車　33歲女司機認危駕等4罪候懲

一名女司機於今年2月在元朗駕駛私家車撞到輕型貨車，她與該貨車司機商討賠償不果，突然驅車離去，原本站在私家車前方的貨車司機趴倒在私家車車頭，惟女司機無視，駕駛私家車行駛約125米及衝越兩組紅燈；私家車其後在元朗公路疑撞到巴士後翻側。女司機今日(31日)承認危險駕駛及不小心駕駛等共4罪，法官林嘉欣押後案件至明年1月20日判刑，並批准被告以1萬港元擔保外出，期間不准離港。

本案為區域法院案件，今天安排在荃灣法院大樓處理。33歲的被告韋雅儀，報稱是家庭主婦。她被控1項不小心駕駛、2項危險駕駛和1項駕駛未獲發牌的車輛罪。控罪指，被告於2021年2月4日在元朗教育路不小心駕駛及危險駕駛一輛私家車；及於同日在元朗公路危險駕駛上述私家車；及駕駛上述未獲發牌的私家車。

案情指，案發當晚約8時半，被告駕駛的私家車在元朗教育路撞到1輛輕型貨車車尾，並留下刮痕，被告與貨車司機一方商討賠償，但未能達成共識，被告返回私家車上，而貨車司機則站在私家車前方，被告突然開車，貨車司機則趴倒在私家車車頭，惟女司機繼續駕駛私家車，任由貨車司機掛在車頭，被告一度掉頭駛入相反行車線，及衝越兩組紅燈；被告行駛約125米後，才減速及停車，貨車司機得以安全脫身，他的右手及腹部有觸痛，貨車修理費則約8,200元。

私家車事後駛上元朗公路及往上水方向行駛，並以每小時約105公厘的車速行駛，超出每小時80公厘的車速限制，及後撞向一輛行駛中的巴士車尾。巴士司機停車及報警，巴士司機及乘客均沒有受傷，而私家車則翻側，惟被告自行徒步逃離現場。警方調查後，尋獲私家車的登記車主，即被告丈夫，他確認案發時車輛由被告駕駛，惟車輛牌照於同年1月8日已屆滿；被告在警誡下保持緘默。涉案私家車及輕型貨車的行車記錄儀均拍攝到案發過程，當貨車司機趴在私家車車頭，被告開車行駛時，貨車司機神情驚慌，大叫「停車呀！」、「我就黎死啦！」

案件編號：DCCC 408/2021