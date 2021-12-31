港府施政評分連續16年肥佬　基層兒童斥中港團聚及貧窮政策最差

2021年接近尾聲，香港社區組織協會一眾兒童權利專員為今年政府政策評分，以100分為滿分，整體只有24分，表現「肥佬」，是連續16年不合格。其中在中港家庭團聚及兒童貧窮政策等更只有1分。

社協的兒童權利關注會早前安排5,000多名18歲以下基層兒童為今年的政策評分，並選出2021年的關注政策。在新移民學童及家庭面對的歧視方面是唯一合格的政策，10分滿分，共獲6分；房屋政策、綜援及街童、兒童託管政策等則各獲3分。而在免費教育、醫療服務及貧富懸殊政策亦各只有2分。

在場的兒童權利大使解釋，特區政府得分整體較去年得分上升，主要原因是當局決定就禁止對新移民施以的種族歧視進行立法，在房屋上為輪候公屋逾三年住戶提供現金津貼，增建過渡性房屋，並恢復綜援部分特別津貼。不過，同時批評過去2年受疫症困擾下，政府未有為清貧兒童提供學習支援，而輪候公屋時間亦屢創新高。

今年14歲的藍慧晴表示，自己出身單親家庭，與媽媽、婆婆，一家三口居住在元朗偏郊的一間鐵皮屋已有6年，裏面只放得下2張單人床，廁所亦沒有，但月租卻已經要約3,000港元。她指生活在那處，夏天鐵皮牆身會燙手，冬天又會十分寒冷，但最難受還是落雨，全屋到處會不停漏水，經常無法專注學習，因此她新年的希望便是可以盡早與家人排到公屋。

對於來年2022年，貧窮兒童投票選出的十大關注議題及排名，首位是房屋政策，其次為教育，醫療服務則為第三。相關團體亦促請政府應制訂全面扶貧政策，為基層創造更多就業機會，並就兒童津貼、最低工資及工時規管作出更仔細檢視。