疫情未止　調查指44%港人不快樂　6成市民對明年經濟民生無信心

新一年即將到來，市民均對來年抱有不同期望。有機構對市民在2021年生活回顧及2022年展望進行意見調查，結果有46%市民認為2021年過得非常開心及頗開心；另有44%市民表示非常不開心及頗不開心。展望2022年，最令市民感到無信心的項目是香港民生狀況及香港經濟狀況，分別是60%及59%。不過，此兩項目對比去年同樣的調查，信心程度淨值分別上升了15%及14%，反映市民雖對社會民生及經濟狀況感憂慮，但仍比去年有所改善。

香港研究協會於今年12月24日至30日，展開全港隨機抽樣電話訪問，並成功訪問了1,162名18歲或以上市民，以了解市民對2021年及2022年生活的意見。調查分為兩個部分，分別是回顧2021年及展望2022年。在回顧2021年部分中，最多市民認為不滿意的項目為香港經濟狀況，有69%市民感不滿，之後是香港民生狀況，有68%；而第3位則是香港整體發展狀況，有64%。而最滿意的依次為個人身心健康、個人生活及香港治狀況，分別有39%、34%及27%。

至於展望2022年，最多市民無信心的項目依次為香港民生狀況、香港經濟狀況及香港政治狀況，分別有60%、59%及56%。而最有信心項目則依次為個人身心健康、個人生活及個人工作／學業，分別有43%、39%及32%。另外，有25%市民預計自己2022年的生活會比2021年變好，預計變差的則有30%，其餘則是沒有改變及不知道。

協會指出，雖然受訪者對今年各項目的滿意淨值仍為負值，惟各項評價皆有改善，例如香港政治狀況升幅達29%，協會認為或與香港的政治狀況趨於平靜有關。至於展望2022年的各項目，信心程度淨值悉數上升，當中升幅最高的是個人身心健康及香港政治狀況，各升23%。