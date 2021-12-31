為應付假期需求　第7輪檢疫酒店提供逾1.2萬房間包括W酒店

因應Omicron疫情擴散全球，港府不停把出現Omicron案例的國家列入A組指明地區，致本港檢疫酒店供應緊張。政府今日(31日)公布第7輪指定檢疫酒店的名單，比起以往每輪計劃僅推行3個月，新一輪指定檢疫酒店計劃由2022年3月1日至7月31日推行，即長達5個月，港府表示第7輪計劃涵蓋長公眾假期及暑假，遂在新一輪計劃額外提供約1,000間房間，以應付額外需求。新一輪的44間酒店共提供約12,500間房間，港府指可在有需要時調整房間數目。

政府表示已於11月30日發信邀請約2,000間持有效牌照的酒店或旅館，申請為第7輪指定檢疫酒店，共收到60份申請。經評估後，揀選了44間作為第7輪指定檢疫酒店，共提供約12,500間不同種類和價格的房間，供從中國內地及澳門以外地區抵港人士選擇入住。

名單中有37間屬第6輪指定檢疫酒店。7間新指定檢疫酒店中，其中4間於3月1日前開始營運，以紓緩現時市場對酒店房間的需求。香港W酒店和香港九龍東皇冠假日酒店將於2022年1月開始營運，而銅鑼灣如心酒店和富薈旺角酒店會於2月開始營運。

政府於2020年12月22日正式全面實施指定檢疫酒店計劃及指定交通計劃，規定所有從指明地區抵港人士必須在指定檢疫酒店進行強制檢疫，以進一步加強外防輸入，減少抵港人士與本地社區的接觸。第1輪至第5輪指定檢疫酒店計劃已先後完結，第6輪指定檢疫酒店計劃則涵蓋40間酒店，並將於2022年2月28日完結。