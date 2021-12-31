港大政治與公共行政學系教授陳祖為　宣布辭任港大職務

香港大學政治與公共行政學系教授陳祖為宣布辭任。他今早（31日）在社交網站發帖，告別30年的港大教學生涯，期間提到90年代的港大，為他提供了上佳的學術環境，讓他自由地追尋學問，不限題材，沒有禁區，也會給足夠的機會和時間，寫出有份量的著作。又指過去30年也許是港大最燦爛的日子，形容自己是幸運的一代中的一個幸運的人，而圓滿的告別是朋友間的歡聚暢言、盡歡而去，但可惜在今天香港及港大低氣壓下，成為不可能的事。

陳又形容，筵席到末段氣氛變壞，不能再暢所欲言，底下盡是隱藏了的心結，盼望港大未來可以秉承「獨立之精神，自由之思想」和「兼容並包」的宗旨辦學，但又認為在今天艱難的環境中，有這種盼望很可能會帶來更深的失望，但確信唯有堅持以這種精神辦學，大學才能顯出她的氣節和價值，才會出現「一代新人勝舊人」的景象。

今年已屆退休年齡的陳祖為，獲校方續約5年。陳曾是公民黨創黨成員，在2014年佔領行動期間，曾與其他學者聯署支持學生，並擔任學聯代表和政府之間溝通的中間人，同時批評解僱時任副教授戴耀廷是「政治任務」等；2015年他參與大學師生組織的「靜默遊行」，抗議校委會否決陳文敏出任副校長，同年當選為校委，亦曾參與創辦智庫民主思路，擔任聯席召集人。