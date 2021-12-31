社區爆Omicron　港府借機谷疫苗　入食肆戲院健身中心須打1針

首宗Omicron變種病毒殺入社區，食物及衞生局局長陳肇始今日(31日)表示，農曆新年前，表列場所及食肆推行疫苗護照，進入餐廳、戲院，健身中心，美容院、體育館、劇院等處所必須接種最少一劑疫苗，員工也必須在限期前完成接種，未及接種年齡及持有醫生證明者獲豁免。

近日有4位國泰員工確診，當中1人更於本周一(27日)光顧又一城望月樓後，傳染給同枱的父親，及距離10米的非同枱食客。她指行政長官林鄭月娥已召見國泰航空主席及行政總裁，有關其員工違反於回港後的3日檢疫要求，對此表達強烈不滿，又指他們去過人群多聚集的地方，為不負責任的行為，令很多市民在新年前要去隔離中心，勒令國泰要親自檢討，為公眾作滿意交代。

疫苗護照方面，陳表示，現時會主力在檢測及疫苗注射方面，包括多次進式可檢測，指有個案在首次檢測未發現患病，但其後檢測卻發現病毒。她又指現時本港有最高規格的外防輸入檢疫措施，包括將有Omicron國家列入A組。現時初步獲豁免接種疫苗人士包括未合適年齡及有醫生證明不合適接種人士。

被問到會否要求取得大型活動時，陳呼籲市民「可免則免」，即使活動取得娛樂牌照，仍要遵守防疫要求，並促主辦團體按要求嚴格舉辦活動。至於為何在農曆新年前推行疫苗護照，陳指希望市民在假期，較常出外人多聚集的地方前，先注射疫苗以保護自己。