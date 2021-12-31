警涉訛稱事主拒落口供令調查終止　涉行為失當提堂

一名男警被指在一宗店舖盜竊及一宗欺詐案的調查報告中，訛稱證人不會落口供，導致警方要終止調查。該男警現被控2項在公職上行為失當罪，案件今（31日）在沙田裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，法庭把案押後至明年2月25日再訊，以待辯方索閱文件及提供法律意見。被告獲准保釋，但期間不可離港，亦不可接觸控方證人。

49歲被告溫志煒，控罪書上沒有報稱職業。控罪指他在香港身為警務人員，無合理辯解或理由，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，作出蓄意及可構成罪行的不當行為，即在2019年3月26日與2019年5月30日之間，虛假地在案件編號TS RN 18023685的警察檔案的調查報告，以及M.12和M.14的紀錄中，表示一名陳姓女子曾通知警方，她不會就一宗指稱的店舖盜竊案向警方提供口供，而導致該案的調查延誤及警方的調查終止。

他另被指在2018年12月23日與2019年5月3日之間，虛假地在案件編號ST RN 18037323的警察檔案的調查報告以及M.2的紀錄中表示，一名郭姓女子身為該宗欺詐案的受害者，曾要求警方不要再聯絡她，而導致該案的調查延誤及警方的調查終止。

案件編號：STCC 3724/2021