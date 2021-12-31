涉貼海報煽動憎恨　物管經理還押至1.26再訊

物業管理經理涉嫌在首宗違反《港區國安法》案件裁決前後，於上水及高等法院大樓張貼煽動性海報，以及管有數碼及實體形式的宣傳材料，被控共8項展示煽動刊物及管有煽動刊物罪。案件今天（31日）在西九龍裁判法院再訊，辯方申請暫緩答辯，以待被告與大律師研究案情，及與控方作商討。署理總裁判官羅德泉押後案件至明年1月26日再訊，被告今天沒有保釋申請，續須還押。

41歲被告蔣頌生，報稱物業管理經理。辯方申請今天暫毋須被告就控罪答辯，指案件上次提訊時，收到控方千多頁文件，今年12月20日再收到250頁文件，須時與大律師研究，亦可能與控方有商討。裁判官批准押後答辯，惟提醒辯方指若被告選擇認罪，須於本案再訊前3天，將同意案情及案例存入法庭。

被告被控6項展示煽動刊物罪指，被告於2021年6月11日至7月29日期間，分別在上水天平邨某幼稚園及高等法院大樓展示煽動刊物，即一張海報，意圖引起對香港特區政府或香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民的不滿或離叛，煽惑他人使用暴力，或慫使他人不守法或不服從合法命令。2項管有煽動刊物罪則指被告於2021年8月6日，在北區公園外管有48張數碼檔案形式的海報，以及在粉嶺圍近馬會道停車場的一輛私家車內管有28張海報。

案件編號：WKCC3129/2021