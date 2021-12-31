警新界北連掃13間無牌酒吧拘347人　「犯聚」罰款達167萬元

警方在今年12月展開代號「風捲」的執法行動，突擊搜查新界北多個地點，搗破13間懷疑無牌酒吧。行動中，警方以涉嫌「無牌賣酒」、「在無牌處所內飲酒」等罪拘捕227男120女(14至73歲)，並向當中334人發出禁聚令告票，罰款總額多達約167萬港元，而檢獲的證物價值約235萬港元。

新界北總區反黑組總督察歐陽德指出，無牌酒吧向來是黑社會重要收入來源之一，亦有情報顯示黑幫成員以此為聚腳點，不時傳出醉酒鬧事以至暴力行為，而聖誕及新年期間更是酒吧「不可錯失」的營業旺季。本月11日至31日，該總區反黑組聯同各警區及總區軍裝部和刑事部展開行動，針對性打擊區內無牌酒吧活動，期間出動超過600名警力，突擊搜查位於大埔、上水、元朗、天水圍及屯門共13間無牌酒吧。

涉事酒吧既有設於工業大廈內的樓上吧，亦有由舊樓、唐樓改建的酒吧，部分屬鄉郊地方以鐵皮屋改建或搭建，期間搜獲大量酒精飲品、約4萬港元現金及約值200萬港元的營運器材，至於被捕人士包括13名懷疑營業者及334名酒客，除了3人持雙程證外，各人均有香港身份證，當中17人懷疑具黑幫背景，並有7人屬14至17歲的未成年人士。另外，警方今日(31日)凌晨在天水圍一無牌酒吧進行搜查之際，曾有2名酒客蓄意推撞警員，並企圖用櫈施襲，他們終被眾警以警棍制服，涉嫌襲警被捕。

歐陽德補充，經由今次行動，警方發現不少黑幫分子會架設自己的監察網絡，包括安排人手「睇水」、裝設閉路電視及重型鐵閘等，藉此加強警方執法難度，惟「魔高一呎，道高一丈」，警方絕對有能力查緝不法人士的種種犯行，並會於節假日加強巡查，以杜絕無牌酒吧經營。警方提醒家長好好看管子女，避免他們在假期流連非法場所，不慎誤入歧途，而市民亦勿因「貪平」光顧此等場所，否則不但可能身陷牢獄之災，亦有機會增加病毒傳播風險。