迷你倉大火死因研訊　署理消防總長稱有需要派員入火場

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（31日）繼續，時任署理消防總長江炳林作供，強調不可以任由火勢自行熄滅，如果整棟大廈燒到倒塌後果將不堪設想，故安排消防員入火場救火。

時任署理消防總長（九龍）江炳林作供表示，他在火災第3日、即2016年6月23日擔任現場總指揮。當日他下令將救火策略由「防禦模式」改為「進攻模式」。家屬代表律師即質疑，在火災第3日時，消防處已肯定火場內無人待救，而火場內財產相信亦所剩無幾，加上火災首日已有消防員殉職，是否仍有急切性派員入火場救火。江回應指，消防員職責是要滅火、以及保護人命和財產，如果任由火勢蔓延不作處理，是不負責任的做法。若果大火導致大廈倒塌，對附近居民構成的風險將大到不可估計，甚至可能會撞落其他大廈，因此派員入火場救火是要拯救整座大廈的財產，而非只是保護火場內的財產。江續指，火災首日及第3日是兩個不同的情況，「係咪有同事殉職，就法例容許我哋唔救火呢？」

家屬代表律師認為，火災第一日的情況對於之後的救火安排有一定重要性，追問江在火災第3日當值之前，有否問過同事相關事宜。江表示同事「返24（小時）放48（小時）」，故最早都要在火災第4日才可向他們索取更多資訊作調查。律師問江是否同意可以將假期暫時「放低少少」，江表示要視乎實際情況，認為同事都會傷感及疲累，未必適合即時留在現場等待下一更同事接更再報告。

案件編號：CCDI-333,334/2016