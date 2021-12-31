新蒲崗私家車剷行人路釀2死3傷　車Cam片顯示車速極快

除夕夜新蒲崗發生奪命車禍。今日(31日)傍晚6時10分，一輛私家車駛至大有街29號對開時，失控掃毀路邊鐵欄，然後剷上行路，撞毀29號宏基中心地下一店舖的鐵閘停下，私家車安全氣袋彈出。多名人走避不及遭私家車撞倒，有人變滾地葫蘆躺在一起，現場呼救聲此起彼落，目擊市民紛紛報警。

救護員接報趕至，證實一名約30歲女子爆頭死亡，遂以帳篷遮蓋遺體；另有2男2女受傷，其中一名63歲男子頭部重創昏迷，惜送院經搶救後亦告不治；1男2女輕傷者陸續由救護車送院救治。肇事私家車男司機也報稱頭暈，送伊利沙伯醫院檢驗。警方懷疑有人私家車上有違禁品，召警犬到場登上車搜索。

有網民拍攝的短片顯示，現場一片混亂，有鐵柱打橫擱在私家車車頭，司機在車內不知所措，被撞毀的鐵欄倒在地上，便利店擺放在門口的貨物也被撞倒。有熱心市及便利店職員，查看傷者情況及協助，不少途人駐足圍觀。

有「車Cam」拍下意外前一刻，見到肇事私家車沿大有街往黃大仙方向高速行駛，至八達街交界時失控，撞及迎面駛至之的士右車尾後，再衝過對面線及剷上行人路。警方不排除私家車超速肇禍。