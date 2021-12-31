政Whats噏：民主黨北區區議員黃凱盈離港　惟未透露目的地

2021年唔少民主派人士離開香港，嚟到今年嘅最後一日，北區粉嶺市選區區議員黃凱盈在社交網站Facebook發文，指自己為咗子女已經離港，惟未有透露目的地。

黃提到，2019年區議會選舉，每一位議員都係由香港市民選出來嘅民意代表，承認被選出進入區議會，並不完全係過往在地區嘅工作，更大部分係表明立場。過去兩年，佢與同事努力改善地區事務，服務居民。但由於紅線不斷收緊，發聲多咗顧慮，甚至要褫奪議員資格。

黃又指，古時有孟母三遷，為咗孩子將來能學習正確歷史，能自由發問，惟有選擇離開呢個熟悉卻又陌生嘅香港，最後又感謝各位支持同信任。

黃凱盈為民主黨區議員，曾參與去年民主派初選，排喺新界東、民主黨前議員林卓廷名單第二位。而政府早前要求全體區議員宣誓，黃因故未能出席，要求當局另作安排，但至今未有下文。黃同時多月缺席區議會會議，曾以「正身處新冠肺炎Omicron變異病毒高風險地區，趕不及完成21天強制檢疫」為由提出缺席申請，經區議員討論後申請被拒，有區議員更質疑佢白𢭃人工。