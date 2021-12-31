農曆年前擴疫苗氣泡　食肆業界憂無辜負刑責　前線員工壓力大

新冠變種病毒Omicron全球肆虐，食物及衞生局局長陳肇始今日(31日)於疫情記者會表示，政府將於農曆新年前擴大疫苗氣泡範圍，市民進入受599F章規管的食肆及表列處所，都必須接種最少1劑新冠疫苗，至於食肆員工則必須在指定限期前完成接種疫苗。如年齡未可接種，或持有醫生證明不適合接種，就可獲豁免。香港餐飲業協會會長黃家和憂慮，業界如稍有疏忽，就要負上刑責，難免對前線員工造成很大壓力，期望政府提供更多指引及解説。

黃家和稱，疫苗氣泡擴大範圍令他們始料不及，政府部門早前與他開會時，表示計劃農曆新年後才作研究，相信因應Omicron疫情爆發，他們便提前推出疫苗氣泡，以鼓勵市民盡快接種。他憂慮，檢查針卡比檢查安心出行更加複雜，如出現任何錯漏，食肆就會被罰款及勒令暫停晚市，變相加劇前線員工的壓力，期望政府提供更多指引。

此外，黃也憂慮農曆新年生意難免受衝擊，尤其團年飯、開年飯通常有整體接種率較低的長者在場，未知會否取消訂座，仍需一段時間觀察。