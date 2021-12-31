疫雲罩港難阻市民海旁倒數　商戶冀開關「賺多啲」

2022年將至，惟因應反對修訂逃犯條例事件及新冠疫情持續影響下，以往除夕主打倒數活動「煙火倒數匯演」連續第3年取消。今年除夕(31日)尖沙咀及旺角人流明顯較去年多，不少市民都表示新一年希望疫情盡快完結，讓生活重回正軌，亦有人希望來年升職加薪，學業進步。有飲食零售業界人士表示，在過往2年經營出現困境，望新一年生意興隆。

攜同一家大細出來感受除夕氣氛的歐太表示，今年除夕氣氛尚算不錯，因應疫情關係大部分人只能留港度歲。她稱新年願望是疫情盡快完結，能夠攜同子女出外旅行及遊玩，與屋企人不用再分枱用餐，又希望在經濟低迷下能「賺多啲(錢)」。

仍在就學的陳小姐表示，新一年願望在學業上希望有顯著進步，明言「不想爛Grade(成績差)」。問到明年是否想「開花結果」找一個男朋友，單身的她表示，無特別寄望，一切皆隨緣。

剛剛下班的呂小姐提到，除夕夜無計劃慶祝，附近逛一下就會回家。自疫情以來較多人選擇留家過節，故街上氣氛一般。被問到對新一年政府的期望，她明言防疫方面「唔俾人出，繼續俾外人入」，希望政府繼續封關，才能夠真正堵截疫情的源頭。另外，她為返工方接種2針新冠疫苗，又指強制性掃「安心出行」會帶來私隱性及不便問題，故不太了解及支持該措施的用意。

餐廳負責人馬小姐表示，今年生意同樣很靜，跟以往的落差轉變亦很大，今年生意額比以往節日均下跌3至4成。馬小姐及後解釋，就前年疫情爆發，一些大客戶不會選擇光顧小店，放假都希望飲酒、許多朋友一起聚餐等，如6至8人一抬，所以一般都是到尖沙咀、蘭桂芳等地光顧及消費，故這幾年內生意一直都很受影響。馬小姐望下年疫情可以盡快平息，當疫情消失，相信顧客出外食飯、消費的信心均會提升，對營業額有幫助。

零售業負責人、經營鞋舖的李先生表示，舖頭營業額比以往疫情差，今年最差試過一個月的營業額下跌至6、7萬元，今年雖有輕微的增長，但都遠不及疫情前大約30至40萬元的一個月營業額。李先生又指，鞋舖客源有60%是依靠內地及外國客，故願望是希望新冠疫情穩定下能夠通關，吸引他們來港消費，提升營業額。