北角食肆魚蛋含汞或損記憶　食安中心令停售或檢控

北角1間食肆的1個散裝魚蛋樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量，可能違反《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》，攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。食物環境衞生署食物安全中心今日(31日)表示，已知會涉事食肆及相關產品供應商上述違規情況，並要求停售有關產品，如有足夠證據，會提出檢控。

食安中心跟進1宗相關事件時，從北角1間食肆抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含百萬分之0.4的甲基汞。經風險評估後，中心認為如長期食用有關複合食品，其金屬含量或會影響健康。

魚類中的汞主要為甲基汞。一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。中心的總膳食研究報告亦指出體形較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高，例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體形較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

根據《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》，任何人如售賣金屬雜質含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬港元及監禁6個月。