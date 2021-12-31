除夕夜照封區　機場女地勤染變種新冠　天水圍俊宏軒納強檢

新冠肺炎疫情持續，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在天水圍指明「受限區域」(即香港新界天水圍天瑞路88號俊宏軒第2座)內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心今日(31日)表示，是次檢測涉及1名30歲女病人的初步個案，居於天水圍俊宏軒2座，並於香港國際機場擔任地勤職位。她於上月24日至本月28日期間的10次檢測結果均呈陰性，但昨日(30日)的檢測中招，帶有N501Y及T478K變種病毒株。

警方約晚上7時於俊宏軒二期附近拉起封鎖用的橙帶，多名軍裝警員在場維持秩序，安排圍封鐵欄及架起多個藍色帳篷，檢測人員配備保護衣，以及各項文件準備檢測行動。政府目標是在明日（1日）上午約7時完成此行動。

中心初步調查顯示，女患者的主要工作為於機場「橙區」接待出境和轉機旅客，可能在工作期間受感染；然而病人近期沒有外遊，最後上班日期為本月29日。中心續指，由於病人可能帶有變異病毒株Omicron，其居住的大廈今會封區檢測，而她於潛伏期在港到訪和工作的地點亦會納入強制檢測公告。中心今日聯同機電工程署人員到機場進行實地考察，並於患者的工作地點、曾使用的貯物室、更衣室和休息室採集了31個環境樣本，結果待定。

中心指，患者在本月28日出現咳嗽，故到天澤商場看醫生，直至昨日檢測時驗出病毒，帶有N501Y及T478K。她12月30日去過銅鑼灣小曼谷泰國美食站，29日去過機場餐廳，24日及28日下午去過天澤爭鮮等。