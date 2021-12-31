律師會吊銷顏曉婷執業資格　委任唐滙棟律師行接管業務

香港律師會宣布行使《法律執業者條例》，委任「唐滙棟律師行」接管「顏曉婷律師事務所」的業務，以保障該律師行的當事人以及公眾的利益。

律師會表示，早前介入律師行的行動，導致對「顏曉婷律師事務所」的業務的進一步調查。基於進一步調查，並考慮事務所的獨營執業者顏曉婷於12月30日的書面回應後，理事會認為顏不適宜執業，並議決行使《法律執業者條例》第 8A(3)條的法定權力，即時暫時吊銷其執業資格，以等候就該事宜的處理組成的律師紀律審裁組的決定。

律師會續指，基於顏已被暫時吊銷執業資格，律師會理事會決定行使《法律執業者條例》第 26A(1)(h)條的法定權力，介入「顏曉婷律師事務所」的業務，「唐滙棟律師行」已獲律師會聘用為介入「顏曉婷律師事務所」的介入中介人。

自介入開始，「顏曉婷律師事務所」的業務立即被終止。包括該律師行的前主管和職員在內的任何人，均不能夠繼續代表該律師行，為任何前客戶處理任何事宜，所有與該律師行業務有關的查詢，均應直接向介入中介人提出。同時，介入中介人將聯繫存在於「顏曉婷律師事務所」記錄中的客戶，告知他們情況 以及他們需要就有關事宜而採取的相關步驟，包括另聘律師的需要，以及如何提出申 索要求退還他們已向該律師行所支付的款項。