蘭桂坊除夕入夜後人潮漸增　市民到酒吧霸靚位等倒數迎新年

往年每逢除夕夜，中環蘭桂坊都是市民消遣兼倒數的勝地，甚至逼到水洩不通，而今年新冠肺炎疫情下，似乎仍難抵市民外出與親友倒數迎接新年的興致！東網記者在今日(31日)晚上約8時半到蘭桂坊一帶的酒吧觀察，發現以往人滿為患的街道仍有不少空位，或許正值晚飯時間，人流未達高峰，但不少酒吧陸續有客人霸位坐定定等倒數，而店員亦積極準備並招攬生意。現場亦有不少警察維持秩序，亦設置鐵馬，為人潮管制作準備。

市民黃先生及黃小姐表示，今年是首次來蘭桂坊，因為剛剛在附近吃飽晚飯，於是前來感受節日氣氛。他們原本打算到維港觀賞煙花，但當知道今年煙花已經取消後，則表示會到附近酒吧「飲返杯」。2人希望，新一年家人均能身體健康，亦能向個人新目標邁進。

而2年沒有來蘭桂坊感受節日氣氛的黎先生及太太表示，今年因為疫情緩和，考慮健康風險後才前來。已經打齊2針的他們，打算到附近酒吧消遣，預計將花費約1,000港元。2人希望疫情快點消退，港人生活回復正常。