食環署補鑊　肉類均須直接送進店內　不得存放街上

街市老鼠食豬肉事件，引起公眾嘩然。食物環境衞生署終於補鑊，今(31日)宣布會在新鮮糧食店牌照加入新持牌條件，加強規管新鮮糧食店就肉類及家禽的處理。所有運送到持牌新鮮糧食店供發售的新鮮、冰鮮、冷藏肉類或家禽，不論是否預先包裝，均須直接送進店內，在任何時候都不得留置或存放於店外，包括街道、行人道、巷里、通道及地方。

此外，在替代安排的任何情況下，該等肉類或家禽在等待收取或送進店內期間，須時刻在清潔和衞生的情況下妥為存放，並須有適當保護以免受任何動物，包括哺乳類動物、鳥類和昆蟲，或周圍環境侵害或污染。

至於現時持有效牌照的新鮮糧食店，食環署近期已約見多個業界代表，講解新持牌條件的執行細節並聆聽他們的意見。食環署亦會向所有新鮮糧食店持牌人發信通知有關安排，食環署會在其續期牌照中加入上述新持牌條件，新條件生效前會有不少於90日的通知期。而申請採用替代安排須在現有牌照屆滿前最少一個月提出，食環署呼籲新鮮糧食店持牌人應盡早準備並跟進。

而不論是新簽發牌照或續期牌照，食環署會視乎新鮮糧食店是否有實際困難，而無法將肉類或家禽直接送進店內，以決定是否批准使用替代安排。持牌新鮮糧食店若違反上述持牌條件，食環署會考慮取消其牌照。

食環署會在新措施落實後檢視成效，並會按需要加強巡查及執法，確保新鮮糧食店遵行有關持牌條件及《食物業規例》和其他相關法例下各項規定。