政Whats噏：姚鈞豪成功爭取　劉勇威卸下大埔區會副主席職務　

大埔區議員協議區議會主席同副主席兩年一屆，即係任期至今日結束，但副主席劉勇威就一路潛水，未有對此作回應，搞到一班同事好焦急，包括大埔區議員姚鈞豪，擔心劉唔肯尊重協議「退位」，更喺尋日(30日)到「大埔TAI PO」Facebook專頁貼文「公審」佢。至今晚(31日)，劉終於現身，藉周年回顧宣布自己係最後一次用區議會副主席嘅身份，跟大家一齊同2021講再見。短短一日時間，姚鈞豪就成功爭取，令劉信守承諾啦。

劉勇威提到，2021係風雨飄搖嘅一年、讓人痛心嘅一年。但當2021年尚未結束，2022年第一次區議會大會尚有數天才舉行前，便已有同事聚焦於副主席職位任期上，讓人百感交集。佢又回想當日區議會變天，大家討論過大會、委員會嘅主席與副主席職務為4年區議員任期嘅一半，等其他區議員同事有機會去做，大家一齊喺過程中學習，為日後作好準備。而當日自己以相對較有資歷嘅身份接下區議會副主席一職，期間步步為營、謹慎行事。

而今晚除夕夜，佢希望最後一次用區議會副主席身份，跟大家一齊同2021講再見，未來會繼續用區議員身份努力，冀下一任區議會副主席，能夠做應做及想做嘅事。

貼文一出，姚鈞豪隨即轉發，指多謝劉勇威守約，又稱理解大家呢個時候嘅感受，認同喺居民群組公開搵佢並非最恰當，但都多謝佢肯回覆咁話。