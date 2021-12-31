政Whats噏：梁志祥黃定光退下火線　憶逃出圍困猶有餘悸

明天將開始新一屆立法會會期，議員梁志祥(祥哥)、黃定光(象哥)成功交棒，可以安心退下火線。至於議員生涯當中，印象最深刻嘅事，兩位議員異口同聲咁話，2019年6月12日反對修訂《逃犯條例》示威中，佢哋被示者圍困喺立法會大樓，諗返起都猶有餘悸呀！祥哥話記得當日離開立法會大樓都戰戰兢兢，中途仲要落車搬開路面雜物，好彩都係成功離開嘅。

祥哥憶述當日有示威者衝擊立法會，佢喺大樓高處望落去，見到警方以身體築起人牆阻擋示威者，其中一個畫面特別深刻，就係有磚頭掟中一位警察，儘管有頭盔保護都當場倒下。而混亂場面一直持續，去到下晝困於大樓內嘅議員見有機會離開，但大家都唔敢自己行，惟有議員陳克勤負責揸車，而車上嘅議員就要中途落車搬開路面雜物，依家諗返起都一額汗呀！

經歷風波不絕嘅9年議會生涯，祥哥話早萌退意並打算讓賢，所以交棒畀議員周浩鼎同劉國勳，但鑑於周、劉兩人喺上屆並非地區直選產生嘅議員，祥哥就寄語佢哋兩人要多啲合作，多聽市民意見，解決市民嘅疑問同憂慮。而祥哥自己就會返去所屬嘅地區組織培養新人，留多啲時間畀自己之餘，仲可以湊吓孫咁話喎！

另一位退下火線、已經擔任議員17年嘅象哥，亦都對於議員被困喺立法會大樓嘅經歷，沒齒難忘。佢話當日要經政府總部離開，仲需要警車開路，感慨話唔知社會點解會變成咁。佢話接任嘅進出口界議員黃英豪係理想人選，認為議會內告別泛民、建制嘅紛爭後，就應該着手處理勞資矛盾，認為勞資關係唔應該對立，反而係唇齒相依，譬如佢嘅司機由1965年受僱到依家，直至近日先至隨象哥一齊退休，賓主關係一直十分融洽。

講到退休後嘅生活，象哥話大家唔使擔心，佢必會好好休息，有精力都可以貢獻社會，平日會湊孫之餘，仲鍾意「錘錘揼揼、裝裝拆拆」，所以一定會有啲細藝。佢仲話離開議會並無不捨，但就寄望新一屆議會可以更好咁合作喇！