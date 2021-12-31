旅發局西九倒數演唱會出席者盡慶　無票者圍外聞歌迎新年

闊別兩年的大型倒數活動終再度舉辦，旅遊發展局主辦的「香港跨年倒數演唱會」在西九文化區大草坪舉行，為首次以演唱會形式舉行跨年倒數活動，期間邀請不同歌手及管弦樂團演出。場內設有近3000座位，人頭湧湧，M+外牆會有倒數時鐘，與大眾一同迎接2022年。

大批市民約8時起陸續由九龍站前往西九文化區，入場前必須掃描安心出行二維碼、核對身份證及門票，方可帶上手帶進入演唱會場地，場內每排座位6個就有一個白色空椅隔開另外2個座位。每個區域亦有工作人員把守，留意觀眾有否除口罩。

觀眾麥小姐表示，很高興能前來觀看倒數演唱會，自疫情開始，很久未有出席這些大型活動。被問到最近omicron變異病毒株有流入社區的迹象，會否擔心今晚大型演唱會的防疫工作，她說已準備了搓手液，全程戴口罩，與他人保持一定距離。

今年除夕倒數煙花繼續取消，李小姐表示很可惜，以往除夕煙花倒數活動一直都是能夠聚人的活動，普天同慶，氣氛亦很難得。被問到哪種倒數活動形式較為喜愛，她指煙花及演唱會都很喜歡，上年除夕氣氛較靜，故今年有演唱會增添了熱鬧感。

在演唱會外圍，有市民特意前來西九文化區感受除夕氣氛。市民鄧先生以野餐形式，與伴侶一同度過2021年最後一夜。他今年首次來西九度過除夕，覺得氣氛不錯，得悉今晚西九有倒數演唱會，更有他喜歡的歌手，故特意前來看看可否在區外都能目睹心愛歌手的風采。