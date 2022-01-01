麥當勞全線產品賣貴1蚊　加幅達2%勁過通脹

新冠疫情下貨運成本急升，香港麥當勞今日(1日)宣布，將於下周一(3日)凌晨4時起調整價格，全線餐廳及McCafé的單點產品及套餐將加價1港元，平均加幅約2%。根據統計處去年11月公布的基本通脹率為1.2%，意味麥當勞產品加幅勁過通脹。

香港麥當勞表示，疫情下全球多個港口關閉，貨船縮減國際航線，令貨運價格於過去一年大幅上升，反映貨物海運價格的全球貨運指數(WorldContainerIndex)相比疫情前飆升逾6倍，在環球供應鏈問題短期難以解決的情況下，貨運成本急升對該公司營運構成沉重負擔。

該公司又引述去年11月香港綜合食品消費物價指數，麥當勞的主要食材均錄得顯著按年升幅，如牛肉升7.6%、蔬菜升7.4%、食油升6.6%、蛋升4.2%等，而去年12月的國際咖啡期貨價格，創下自2012年1月以來近10年新高，相關價格比前年同期已飆升逾100%。

面對貨運成本飆升及食材通脹雙重壓力下，香港麥當勞決定於下周一(3日)凌晨4時起，將全線餐廳及McCafé的單點產品及套餐價格上調1港元。與往年加價一樣，麥當勞將於1月3日至9日，推出特價優惠轉移視線，包括1月3日「10蚊9件麥樂雞」等。